Движение на трассе М-4 "Дон" в Тульской области восстановили после массовой аварии

Фото: телеграм-канал "Тула Жесть"

Движение транспорта восстановили на 270 километре федеральной трассы М-4 "Дон" в Тульской области, где днем во вторник случилась массовая авария. Об этом говорится в сообщении пресс-службы госкомпании "Автодор".

Накануне из-за снегопада и плохой видимости на трассе М-4 "Дон" столкнулись более 20 машин. К настоящему времени движение на дороге полностью восстановлено.

В массовой аварии пострадали четыре человека, троих из них, в том числе 14-летнюю девочку, госпитализировали. Сообщается, что движение на данном участке трассы было затруднено, автомобили перенаправляли по объездной дороге.

Ранее на перекрестке улиц Лобачевского и Коштоянца в Москве произошло столкновение автомобилей такси и "Хендэ Гранд Старекс". Правила дорожного движения нарушил водитель такси. В результате дорожной аварии 16-летний пассажир автомобиля Hyundai.

До этого ДТП с участием автомобиля каршеринга Nissan произошло на Рязанском проспекте в Москве. По информации надзорного ведомства, водитель Nissan находился в состоянии алкогольного опьянения.

На МКАД при столкновении четырех машин погибли два человека