Подросток пострадал в аварии с участием такси и минивэна на западе Москвы

Фото: телеграм-канал "ПРОКУРАТУРА МОСКВЫ"

На перекрестке улиц Лобачевского и Коштоянца произошло столкновение автомобилей такси и "Хендэ Гранд Старекс". Об этом сообщает пресс-служба Прокуратуры Москвы.

По предварительной информации, правила дорожного движения нарушил водитель такси. В результате дорожной аварии 16-летний пассажир автомобиля Hyundai. Он был доставлен в медицинское учреждение.

Сообщается также, что прокуратура Западного административного округа контролирует все обстоятельства произошедшего и ход административного расследования.

Ранее ДТП с участием автомобиля каршеринга Nissan произошло на Рязанском проспекте в Москве. По информации надзорного ведомства, водитель Nissan находился в состоянии алкогольного опьянения. Нарушитель, который не имел права управлять машиной, столкнулся с Audi, остановившейся на запрещающий сигнал светофора.

До этого водитель микроавтобуса "Форд" сбил ребенка, который переходил по пешеходному переходу Онежскую улицу. Уточняется, что за рулем автомобиля находился 23-летний водитель. Пострадавшего 10-летнего мальчика госпитализировали.