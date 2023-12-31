Один человек погиб в результате ДТП на Рязанском проспекте

Фото: телеграм-канал "Прокуратура Москвы"

ДТП с участием автомобиля каршеринга Nissan произошло на Рязанском проспекте в Москве. В результате аварии погиб человек. Столичная прокуратура рассказала о происшествии в своем официальном телеграм-канале.

По информации надзорного ведомства, водитель Nissan находился в состоянии алкогольного опьянения. Нарушитель, который не имел права управлять машиной, столкнулся с Audi, остановившейся на запрещающий сигнал светофора.

"В результате дорожной аварии погиб пассажир – мужчина 1984 года рождения, женщина-водитель, а также двое несовершеннолетних пассажиров 2006 и 2008 годов рождения госпитализированы", – сообщается в публикации.

Прокуратура намерена проконтролировать, чтобы 21-летнего водителя привлекли к уголовной ответственности.

Ранее водитель микроавтобуса "Форд" сбил ребенка, который переходил по пешеходному переходу Онежскую улицу. Уточняется, что за рулем автомобиля находился 23-летний водитель. Пострадавшего 10-летнего мальчика госпитализировали.

Прокуратура Северного административного округа взяла под собственный контроль установление всех обстоятельств дорожной аварии и принятие по ее результатам процессуального решения.



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