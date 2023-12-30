В Подмосковье произошло смертельное ДТП с участием полицейской машины

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Полиция Подмосковья устанавливает обстоятельства ДТП в Истре, в результате которого погиб человек и пострадали еще трое, в том числе полицейский. Об этом cообщает пресс-служба ГУ МВД России по Московской области.

По предварительной информации, водитель автомобиля ВАЗ выехал на встречную полосу Волоколамского шоссе и столкнулся со служебным автомобилем "Лада". В результате ДТП один пассажир автомобиля ВАЗ погиб, еще двое были госпитализированы.

В больницу с телесными повреждениями также доставлен сотрудник полиции, управлявший автомобилем "Лада".

Ранее водитель внедорожника насмерть сбил 12-летнюю девочку, которая перебегала дорогу, чтобы купить мандарины в магазине. Трагедия произошла около города Камышлов.

До этого сообщалось, что водитель иномарки повредил 13 машин на стоянке на востоке Москвы и скрылся с места происшествия.