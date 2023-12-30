Водитель повредил 13 машин, выезжая со стоянки на востоке Москвы

Фото: телеграм-канал "ПРОКУРАТУРА МОСКВЫ"

Водитель иномарки повредил 13 машин на стоянке на востоке Москвы и скрылся с места происшествия. Об этом сообщается в телеграм-канале прокуратуры Москвы.

Сообщается, что в ночь на субботу, 30 декабря, на улице Перовской водитель автомобиля "Мицубиси" при выезде из двора повредил 13 припаркованных машин и покинул место аварии, потеряв на месте государственный регистрационный знак автомобиля.

Нарушитель был быстро установлен. Им оказался житель района Перово 1981 года рождения. Как отметили в прокуратуре Восточного административного округа, водитель будет привлечен к административной ответственности.

Также сообщается, что совершивший массовое ДТП водитель отказался от медицинского освидетельствования на состояние алкогольного опьянения.

Ранее сотрудники ДПС задержали 35-летнего мужчину, подозреваемого в угоне автомобиля стоимостью около 25 миллионов рублей. Сотрудники одной из фирм по прокату премиальных автомобилей отдали элитную иномарку на автомойку, расположенную на Тестовской улице. Вернувшись через некоторое время, они обнаружили, что автомобиль пропал.