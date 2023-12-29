Полиция задержала угонщика элитной иномарки в Москве

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Сотрудники ДПС задержали 35-летнего мужчину, подозреваемого в угоне автомобиля стоимостью около 25 миллионов рублей, сообщается в телеграм-канале Госавтоинспекции Москвы.

По предварительным данным, что сотрудники одной из фирм по прокату премиальных автомобилей отдали элитную иномарку на автомойку, расположенную на Тестовской улице. Вернувшись через некоторое время, они обнаружили, что автомобиль пропал. После этого они обратились в полицию.

Позже правоохранители выяснили, что злоумышленник, находясь на территории автомойки, представился сотрудником фирмы, отдавшей иномарку на мойку, завладел ею и скрылся. Возбуждено уголовное дело по статье "Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения".

Ранее сообщалось, что чаще всего жертвами угонов в этом году становились владельцы автомобилей марки Hyundai, Kia, Mercedes-Benz, Lada и Chery. Больше всего угоняли модели Hyundai Santa Fe, Kia K5, Hyundai Tucson, Hyundai Palisade и Lada Granta.

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