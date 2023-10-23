Эксперт рассказал, какие автомобили вызывают у ГИБДД наибольшие подозрения

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Специалисты ГИБДД чаще всего отправляют на экспертизу автомобили, у которых был ремонт кузова или присутствует ржавчина на VIN-номере, отметил автоэксперт Максим Шелков. Его слова приводит "Газета.ру".

"Если инспектор видит, что маркируемая панель деформирована, на ней есть следы кузовного ремонта и вторичной окраски, такие машины практически гарантированно отправляют на исследование", – подчеркнул он.

Также подозрения вызывают машины с номерами из других регионов и модели, которые чаще других угоняют, добавил эксперт.

Кроме того, Шелков предупредил, что сотрудники ГИБДД могут проверить машину, владелец которой не имеет документов на нее или недавно их восстановил после утери.

По его словам, нередко на экспертизу отправляют автомобили, у которых нет маркировочной таблички или заржавел номер.

"Злоумышленники могут создать ее (коррозию. – Прим. ред.) искусственно, с помощью кислоты, чтобы скрыть подлинный номер", – объяснил эксперт.

Ранее сообщалось, что автомобили марки BMW, брошенные без государственных регистрационных знаков, с начала 2023 года эвакуировали чаще других машин (300 раз). Всего с начала года специалисты увезли на специальные стоянки более 3 тысяч автомобилей без государственных номеров. Также чаще других эвакуировали авто брендов Mercedes-Benz, Kia и Toyota – 194, 188 и 188 штук соответственно.



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