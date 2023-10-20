Автоэксперт назвал Lada Granta без ABS самой опасной машиной на дороге

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков

Вице-президент Национального автомобильного союза Антон Шапарин считает, что самыми опасными автомобилями на российских дорогах являются Lada Granta и старые китайские машины. Такое мнение он высказал в беседе с "Газетой.ру".

"Lada Granta создавалась инженерами как машина с ABS и подушкой безопасности, но затем была лишена этих опций. Соответственно, такая машина может вести себя неадекватно на дороге, а в случае ДТП водитель рискует серьезно пострадать", – уточнил он.

Кроме того, опасны также старые китайские автомобили и индийские машины Bajaj Qute, которые появились на рынке России в начале 2000-х годов. Их делали из тонкого металла и часто без систем активной безопасности, рассказал Шапарин.

Также эксперт предостерег использовать ржавые или побывавшие в аварии авто. В частности, сгнившие лонжероны снижают жесткость кузова, а уже битую машину почти невозможно восстановить в первоначальный вид, считает он.

"При повторном ударе такая машина сложится гармошкой", – сказал эксперт.

Кроме этого, для водителя могут быть опасны маломощные машины вроде Daewoo Matiz, Citoren C1, Smart, Nissan Note и "Оки". У них просто не будет времени набрать скорость в случае угрозы столкновения, заключил Шапарин.

Ранее в российском министерстве промышленности и торговли посоветовали чиновникам закупать для служебных целей отечественные автомобили Lada, Aurus, УАЗ, "Москвич" и Haval. Там уточнили, что это автомобили с российским VIN-номером, которые выпускаются в рамках специальных инвестиционных контрактов.

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