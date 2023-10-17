В Москве автомобили BMW без номеров эвакуировали чаще других машин

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Автомобили марки BMW с начала 2023 года эвакуировали чаще других машин, брошенных без государственных регистрационных знаков. Об этом сообщили в пресс-службе столичного паркинга.

Работа по эвакуации машин на спецстоянки ведется для обеспечения безопасности и предотвращения возможных угроз, уточняют в пресс-службе.

Всего с начала года специалисты увезли на специальные стояки более 3 тысяч автомобилей без государственных номеров. Более 300 из них относятся к машинам марки BMW. Также чаще других эвакуировали авто брендов Mercedes-Benz, Kia и Toyota – 194, 188 и 188 штук соответственно.

Ранее столичный Дептранс анонсировал изменение стоимости парковки на некоторых улицах Москвы с октября и ноября 2023 года. Стоимость эвакуации автомобилей-нарушителей изменилась с 15 октября.

При этом тариф был пересчитан, учитывая рост таких реальных затрат города на эвакуацию, как цены на топливо, зарплат работников, средств на содержание эвакуаторов и стоянок.