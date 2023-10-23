Водителям в РФ разрешили ставить квадратные номера спереди машины – СМИ

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В России водителям разрешили ставить квадратные номера спереди машины. Об этом сообщает издание "Коммерсант".

По информации источника, Росстандарт уже внес изменения в ГОСТ, а ГИБДД направила в регионы разъяснения по поводу нововведений.

В издании добавили, что с 2020 года такие номера можно было ставить лишь на заднюю часть машины. При этом они должны быть установлены в штатных заводских креплениях.

Раньше за квадратные номера, размещенные спереди автомобиля, могли оштрафовать на сумму 500 рублей. Из-за этого владельцы японских, американских и некоторых советских машин использовали два комплекта номеров.

Ранее сообщалось, что автомобили марки BMW, брошенные без государственных регистрационных знаков, с начала 2023 года эвакуировали чаще других машин (300 раз). Всего с начала года специалисты увезли на специальные стояки более 3 тысяч автомобилей без государственных номеров. Также чаще других эвакуировали авто брендов Mercedes-Benz, Kia и Toyota – 194, 188 и 188 штук соответственно.

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