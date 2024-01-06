Автомобиль загорелся на 21-ом километре МКАД

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Автомобиль загорелся на внутренней стороне 21-го километра Московской кольцевой автомобильной дороги. На место происшествия прибыли оперативные службы, сообщается в телеграм-канале столичного Дептранса.

Обстоятельства аварии и информация о пострадавших уточняются.

Водителей также предупредили, что движение в районе ДТП затруднено, и призвали выбирать альтернативные пути объезда.

Поздно вечером в пятницу, 5 января, стало известно об аварии на внутренней стороне 76 километра МКАД в районе Химкинского моста. Там столкнулись четыре автомобиля. Обстоятельства инцидента также устанавливаются. Сейчас движение в районе аварии восстановлено.

Ранее сообщалось, что на перекрестке улиц Лобачевского и Коштоянца произошло столкновение автомобилей такси и Hyundai Grand Starex. По данным столичной прокуратуры, правила дорожного движения нарушил водитель такси. В результате аварии пострадал 16-летний пассажир автомобиля Hyundai.

До этого ДТП с участием автомобиля каршеринга Nissan произошло на Рязанском проспекте в Москве. По данным надзорного ведомства, водитель Nissan находился в состоянии алкогольного опьянения.

Подросток пострадал при столкновении двух автомобилей на западе Москвы