Автомобиль загорелся на Каширском шоссе в Москве

Фото: телеграм-канал "ДТП и ЧП МОСКВА и МО"

Возгорание автомобиля произошло на Каширском шоссе в Москве. На место прибыли оперативные службы столицы, сообщается в телеграм-канале Дептранса.

Уточняется, что ЧП случилось в районе дома 52. Обстоятельства произошедшего и информация о пострадавших уточняются.

Движение в районе аварии ограничили по одной полосе из пяти. Водителей попросили выбирать альтернативные пути объезда.

Позже проезжую часть освободили.

Ранее авария с участием автомобиля и пешеходов произошла в Москве на 13-й Парковой улице в районе дома 25. Движение в районе происшествия было не затруднено.

До этого легковой автомобиль столкнулся с автобусом на 87-м километре дороги А-107 в Богородском городском округе. В результате аварии погиб один человек.

На Волоколамском шоссе произошло ДТП с участием нескольких автомобилей