24 декабря, 14:57Происшествия
Автомобиль загорелся на Каширском шоссе в Москве
Фото: телеграм-канал "ДТП и ЧП МОСКВА и МО"
Возгорание автомобиля произошло на Каширском шоссе в Москве. На место прибыли оперативные службы столицы, сообщается в телеграм-канале Дептранса.
Уточняется, что ЧП случилось в районе дома 52. Обстоятельства произошедшего и информация о пострадавших уточняются.
Движение в районе аварии ограничили по одной полосе из пяти. Водителей попросили выбирать альтернативные пути объезда.
Позже проезжую часть освободили.
Ранее авария с участием автомобиля и пешеходов произошла в Москве на 13-й Парковой улице в районе дома 25. Движение в районе происшествия было не затруднено.
До этого легковой автомобиль столкнулся с автобусом на 87-м километре дороги А-107 в Богородском городском округе. В результате аварии погиб один человек.
На Волоколамском шоссе произошло ДТП с участием нескольких автомобилей
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