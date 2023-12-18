Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Авария с участием автомобиля и пешеходов произошла на 13-й Парковой улице в районе дома 25, сообщает пресс-служба департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.

Обстоятельства ДТП и информация о пострадавших уточняются. Движение в районе происшествия не затруднено.

Ранее стало известно, что четыре человека пострадали в ДТП с участием рейсового автобуса на западе Москвы. ДТП произошло на пересечении Веерной и Матвеевской улиц. Всех пострадавших доставили в медучреждения.



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