Движение на трассе М-11 в Новгородской области восстановлено после массовой аварии

Фото: телеграм-канал "МЧС России"

Движение в Новгородской области по трассе М-11, где столкнулись более 60 автомобилей, полностью восстановили. Об этом сообщили в телеграм-канале регионального Минтранса.

"На участке выполнены работы по очистке и обработке дорожного покрытия", – сказано в сообщении министерства.

В телеграм-канале МЧС России добавили, что пункты обогрева завершили свою работу на трассе в связи с ликвидацией последствий аварии.

При этом в пресс-службе управления Госавтоинспекции по региону уточнили, что в результате аварии было оформлено около 17 ДТП с участием 66 машин. В ведомстве отметили, что 58 большегрузов, которые не могли развернуться, уехали с места происшествия и смогли продолжить движение.

ДТП произошло в понедельник, 8 января. Изначально сообщалось, что участниками аварии стали 30 машин, однако позже губернатор Новгородской области Андрей Никитин уточнил, что число столкнувшихся авто увеличилось до 50.

СУ СК России по региону возбудило уголовное дело по статье "Выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей".

Число пострадавших в результате аварии, по последним данным, увеличилось до 16. При этом четверо человек погибли, в том числе один ребенок.



ДТП произошло на скоростной магистрали М-11 из-за погодных условий