Число пострадавших в крупном ДТП в Новгородской области достигло 16

Фото: телеграм-канал Readovka

Количество пострадавших в результате массовой аварии на трассе М-11 в Новгородской области увеличилось до 16. Об этом сообщается в телеграм-канале МЧС России.

"По уточненным данным, всего пострадали 20 человек. Из них четверо погибли, в том числе один ребенок. Травмированы 16, из них 5 детей", – говорится в сообщении.

В ведомстве добавили, что посредством авиации МЧС России в областной центр были доставлены трое детей и их отец. В Великом Новгороде их передадут специалистам медицины катастроф.

Владельцев легковых авто перенаправили для объезда по трассе М-10. Сейчас на месте происшествия остается около 60 большегрузных автомобилей, которые не могут развернуться, поделились в МЧС. В общей сложности в ликвидации последствий аварии задействованы 68 специалистов и 27 единиц техники.

Между тем региональное следственное управление СК России возбудило уголовное дело по факту ДТП. Инцидент будет расследоваться по статье "Выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей".

Массовое ДТП произошло в понедельник, 8 января. Изначально сообщалось, что участниками аварии стали 30 машин, однако позже губернатор Новгородской области Андрей Никитин уточнил, что число столкнувшихся авто достигло порядка 50 штук.

На территории аварии развернули пункт обогрева. Также отмечалось, что одного ребенка в тяжелом состоянии и одного в состоянии средней степени тяжести перевезут в областную детскую клиническую больницу. Остальных взрослых в состоянии средней степени тяжести доставят в областную клиническую больницу.

Массовое ДТП произошло на трассе М-11 "Нева"