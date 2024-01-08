08 января, 13:05Происшествия
ДТП с участием трех грузовиков произошло на МКАД в районе Можайского шоссе
Фото: 123RF/cherriesjd
ДТП с участием трех грузовиков произошло на внешней стороне 54-го километра МКАД в районе Можайского шоссе, сообщается в телеграм-канале столичного департамента транспорта.
Из-за аварии было нарушено движение транспорта. На данный момент оно уже восстановлено по трем полосам.
Ранее автомобиль загорелся на внутренней стороне 21-го километра Московской кольцевой автомобильной дороги. На место происшествия прибыли оперативные службы.
Автомобилистов предупредили, что движение в районе ДТП затруднено, и призвали выбирать альтернативные пути.
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