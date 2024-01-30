Несколько автомобилей столкнулись на МКАД в районе Кузьминского лесопарка

Фото: портал мэра и правительства Москвы

На внешней стороне 12-го километра МКАД, в районе Кузьминского лесопарка, произошло ДТП – столкнулись несколько машин. Об этом столичный Дептранс сообщил в своем телеграм-канале.

По информации ведомства, на месте аварии работают городские оперативные службы. Обстоятельства случившегося и информация о пострадавших уточняются, добавили там.

Движение транспорта в районе ДТП было затруднено, на данный момент проезжая часть освобождена.

Ранее на внешней стороне 8-го километра МКАД, в районе развязки с Косинской эстакадой, машина наехала на препятствие и перевернулась. На место происшествия прибыли оперативные службы Москвы, информация о пострадавших уточнялась. Из-за аварии для движения транспорта были доступны три полосы из пяти.

До этого на внешней стороне МКАД недалеко от развязки со Сколковским шоссе опрокинулась фура. Предварительно, водитель не справился с управлением и въехал в ограждение.

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