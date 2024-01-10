Фура опрокинулась у пересечения МКАД со Сколковским шоссе

Серьезная авария случилась на западе столицы у пересечения МКАД со Сколковским шоссе. Как сообщили в Дептрансе, на внешней стороне МКАД опрокинулась фура.

По предварительной версии, водитель грузовика DAF не справился с управлением и въехал в ограждение. Чтобы поднять прицеп и освободить проезжую часть, на место аварии вызвали специальный эвакуатор для многотонных машин.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.