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10 января, 07:15

Происшествия

Фура опрокинулась у пересечения МКАД со Сколковским шоссе

Фура опрокинулась у пересечения МКАД со Сколковским шоссе

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Серьезная авария случилась на западе столицы у пересечения МКАД со Сколковским шоссе. Как сообщили в Дептрансе, на внешней стороне МКАД опрокинулась фура.

По предварительной версии, водитель грузовика DAF не справился с управлением и въехал в ограждение. Чтобы поднять прицеп и освободить проезжую часть, на место аварии вызвали специальный эвакуатор для многотонных машин.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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