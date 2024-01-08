Пожарные потушили возгорание в ангаре в Санкт-Петербурге

Фото: телеграм-канал "МЧС России"

Огнеборцы полностью ликвидировали пожар в ангаре в Невском районе Санкт-Петербурга. Об этом сообщает МЧС РФ в своем официальном телеграм-канале.

В ведомстве уточнили, что в результате произошедшего никто не пострадал. О причинах возгорания не сообщается.

О пожаре в одном из ангаров в Санкт-Петербурге стало известно в ночь на 8 января. Первоначально сообщалось, что его площадь составляла 4 тысячи квадратных метров, однако затем в МЧС сообщили, что огнеборцы локализовали пожар на площади в 2 тысячи "квадратов".

Уточнялось, что в ангаре хранились полиэтилен и картонные упаковки. Всего в тушении огня было задействовано 22 специалиста и 5 единиц техники.