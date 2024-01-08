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Ангар загорелся в Невском районе Санкт-Петербурга
Фото: телеграм-канал "МЧС России"
Пожар вспыхнул в одном из ангаров в Невском районе Санкт-Петербурга. Площадь возгорания составляет 4 тысячи квадратных метров. Об этом сообщает МЧС России в своем официальном телеграм-канале.
На месте уже работают пожарные. Всего в тушении огня задействовано 22 специалиста и 5 единиц техники.
Сведений о пострадавших пока не поступало. Дальнейшая информация уточняется, добавили в ведомстве.
Ранее сообщалось, что жилой дом и надворные постройки загорелись в деревне Кожар-Яндоба в Чувашии. Жильцы дома смогли эвакуироваться до приезда пожарных, однако получили ожоги и наглотались дыма. Девять человек доставили в больницу, в том числе трех детей.
До этого трехлетний ребенок погиб при пожаре в частном доме в селе Грахово в Удмуртии. Мальчик был один дома, когда огонь охватил все строение. Площадь пожара составила 72 квадратных метра.
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