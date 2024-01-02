Ребенок погиб при пожаре в жилом доме в Удмуртии

Фото: телеграм-канал "МЧС России"

Трехлетний ребенок погиб при пожаре в частном доме в селе Грахово в Удмуртии. Об этом сообщается в телеграм-канале МЧС России.

Мальчик был один дома, когда огонь охватил все строение. Площадь пожара составила 72 квадратных метра.

Вскоре огнеборцы ликвидировали возгорание, на месте работали 28 специалистов и 10 единиц техники МЧС. С родственниками мальчика работают психологи.

В ведомстве призвали не оставлять детей без присмотра.

Ранее пожар вспыхнул в квартире жилого дома на улице Федора Полетаева в Москве, жертвой возгорания стала женщина 1966 года рождения. Из-за возгорания также пострадал мужчина, его госпитализировали.

До этого женщина и двое детей 3 и 6 лет погибли при пожаре в частном жилом доме в Ростовской области. Площадь возгорания составила 70 квадратных метров.

Пожар произошел в многоквартирном доме на Алтуфьевском шоссе