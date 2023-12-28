Женщина погибла в пожаре в жилом доме на юго-востоке Москвы

Фото: телеграм-канал "ПРОКУРАТУРА МОСКВЫ"

Пожар вспыхнул в квартире жилого дома на улице Федора Полетаева, жертвой возгорания стала женщина 1966 года рождения. Об этом сообщается в телеграм-канале столичной прокуратуры.

Из-за возгорания также пострадал мужчина, его госпитализировали.

"Предварительно пожар произошел из-за неосторожного обращения с огнем при курении. Точная причина возгорания будет установлена по результатам пожарно-технической экспертизы", – говорится в сообщении.

Кузьминская межрайонная прокуратура взяла на контроль ход и результаты процессуальной проверки инцидента.

Ранее стало известно о двух погибших при пожаре женщинах 1942 и 1975 годов рождения. Возгорание произошло в квартире жилого дома на севере Москвы на улице Константина Симонова. Причина пожара будет установлена после экспертизы.

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