Ребенок и двое взрослых погибли при пожаре в Приморье

Фото: СУ СК по Приморскому краю

Три человека, в том числе трехлетний ребенок, погибли в результате пожара в двухквартирном доме в приморском селе Черниговка. Об этом сообщило ГУМЧС по Приморскому краю.

Отмечается, что сообщение о возгорании двухквартирного жилого дома пожарным поступило утром 24 декабря. На момент прибытия пожарных веранда дома одной из квартир была охвачена пламенем, также горела одна из квартир изнутри.

После тушения пожара спасатели обнаружили тела трех погибших, мужчины, женщины и ребенка 2021 года рождения. В результате пожара дом поврежден огнем на площади около 70 квадратных метров.

На месте происшествия работают дознаватели МЧС России, причина пожара уточняется. По предварительной версии следователей, причиной пожара могло стать короткое замыкание.

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