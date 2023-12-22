22 декабря, 10:40Происшествия
Открытое горение на складе мясокомбината в Химках ликвидировали
Фото: МЧС России
Огнеборцы ликвидировали открытое горение на складе мясокомбината в Химках. Об этом рассказали в главке МЧС РФ по Московской области.
"09:56 – ликвидация открытого горения. Привлекаемые силы и средства: 25 единиц техники, 68 человек, в том числе от МЧС России 17 единиц техники, 44 человека", – передает Агентство "Москва" сообщение ведомства.
О пожаре на складе мясокомбината в Химках стало известно ранее. В МЧС России уточнили, что огонь распространился на 200 "квадратов". Через некоторое время пожарные успешно локализовали возгорание.
По данным ведомства, самостоятельно на улицу вышли восемь человек. Информации о пострадавших не поступало.
Пожарные ликвидировали возгорание на Электрозаводской улице
Читайте также