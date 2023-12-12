Прокуратура проконтролирует установление причин пожара на фабрике в Ивантеевке

Фото: телеграм-канал "МЧС России"

Представители подмосковной прокуратуры проконтролируют установление обстоятельств и причин пожара на фабрике в подмосковной Ивантеевке. Об этом в своем телеграм-канале сообщила пресс-служба ведомства.

Уточняется, что возгорание произошло в помещении арендуемых ангаров на территории фабрики имени Лукина, расположенной по адресу улица Заречная, дом 1.

"Информации о пострадавших не поступало", – подчеркнули в ведомстве.

Ранее в МЧС РФ рассказали, что на тушении пожара в Пушкинском округе было задействовано более 60 пожарных и 24 единицы специальной техники.

В 19:58 стало известно, что пожар был локализован на на площади в 2 800 квадратных метров.

Позднее в пресс-службе МЧС рассказали о ликвидации открытого горения склада. В результате возгорания над складом обрушилась кровля.

Склад загорелся в подмосковной Ивантеевке