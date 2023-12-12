Уголовное дело возбудили в Иркутске после гибели в пожаре семьи с ребенком

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Следователи в Иркутске возбудили уголовное дело по статье 109 УК РФ ("Причинение смерти по неосторожности двум или более лицам") после гибели в пожаре семейной пары и одного ребенка, сообщает пресс-служба ведомства.

Уточняется, что трагедия произошла поздним вечером 11 декабря в многоквартирном доме на 1-м Советском переулке. Загорелась квартира на 5-м этаже. Родители успели спустить своих детей четырех и семи лет вниз, однако сами мужчина и женщина погибли в огне, также как и их девятилетний сын, подчеркнули в пресс-службе.



"На данный момент пострадавшие дети находятся в реанимации в тяжелом состоянии. Назначено проведение пожаро-технической экспертизы", – рассказали в СК.

По данным следствия, возгорание могло произойти из-за короткого замыкания.

Как сообщает телеканал "360", трагедия произошла в Ленинском районе города. Детей семьи спасли случайные прохожие и соседи.

По словам жителя третьего этажа дома, пока мать сбрасывала двоих детей на растянутые одеяла, ее супруг и старший сын задохнулись в ванной. Спасти других детей помогла жена жителя, которая сбросила вниз два одеяла, а также случайные прохожие снизу, которые поймали детей, сказал он.

По словам очевидца, жильцы могли выйти из квартиры сами, ведь дверь не была заперта.

"Пытался войти в квартиру – невозможно было зайти без полотенца. Второй раз пробовал зайти с полотенцем, фонариком, тоже не получилось. Пожарные потом прибыли, в масках тоже не смогли зайти. Потом только с водой уже смогли зайти туда", – вспомнил он.

Как рассказал сосед погибших, семейная пара – из детдома, из родственников у них остались только сестра погибшей женщины, тоже сирота.



Ранее стало известно, что четырехлетний мальчик и восьмилетняя девочка погибли в результате пожара в центре Москвы. Следственный комитет возбудил уголовное дело о причинении смерти по неосторожности.

По предварительным данным, возгорание произошло в квартире на 10-м этаже жилого дома на улице Библиотечной. Надзорное ведомство намерено проконтролировать ход расследование данного инцидента.

"Безопасный город": двое детей погибли в результате пожара в центре Москвы