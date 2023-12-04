Четверо человек погибли после отравления угарным газом в Крыму

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Четверо членов семьи из семи человек погибли после отравления угарным газом в Крыму. Об этом сообщается в телеграм-канале регионального главка Следственного комитета (СК) России.

"Сегодня утром в частном домовладении села Укромное были обнаружены тела четырех человек – супружеской пары и двоих детей (мальчика в возрасте 8 лет и девочки в возрасте 12 лет) с внешними признаками отравления угарным газом", – говорится в сообщении.

Погибших обнаружил руководитель мужчины, который приехал к нему домой, чтобы узнать причину отсутствия на работе. Трое детей пары в возрасте 20, 19 и 16 лет были госпитализированы для оказания медпомощи.

По факту произошедшего следователи возбудили дело по части 3 статьи 109 УК РФ ("Причинение смерти по неосторожности"). Ход расследования поставлен на личный контроль руководителем Главного Следственного управления (ГСУ) В. Н. Терентьевым.

До этого семья с пятью детьми отравилась парами хлора в арендованном коттедже с бассейном в деревне Князево под Уфой. В результате произошедшего помощь медикам потребовалась двум несовершеннолетним и 18-летнему молодому человеку. Детям поставили диагноз токсического действия газообразного хлора.

