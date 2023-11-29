Шесть человек погибли в результате пожара в частном доме на Кубани

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Частный дом загорелся в Краснодарском крае, в результате чего погибли шесть человек. МЧС России сообщило о происшествии в своем телеграм-канале.

"На пожаре погибли четыре ребенка и двое взрослых. Горел частный дом в поселке Высоцком Краснодарского края. Огнем было охвачено жилье на площади 72 квадратных метра", – говорится в публикации.

В устранении возгорания участвовали 14 спасателей и шесть единиц специальной техники.

Специалисты испытательной пожарной лаборатории намерены выяснить, что стало причиной случившегося.

Ранее две женщины погибли из-за пожара в квартире на девятом этаже жилого дома в районе Марьина Роща на северо-востоке Москвы. По факту гибели двух человек правоохранители начали доследственную проверку.

Уточнялось, что после ликвидации пожара в квартире обнаружили тело женщины. Еще одну погибшую с признаками отравления угарным газом нашли на лестничной клетке.



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