Открытое горение в ресторане в центре Москвы ликвидировали

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Открытое горение в ресторане на Новом Арбате в центре Москвы ликвидировали. Об этом пишет Агентство "Москва" со ссылкой на центр управления в кризисных ситуациях ГУ МЧС РФ по столице.

Уточняется, что пожар произошел по адресу улица Новый Арбат, дом 21, строение 1. Сообщение о нем поступило в 15:51 по московскому времени. По прибытии пожарных происходило загорание в вытяжке 22-этажного административного здания, в ресторане.

Информации о пострадавших не поступало, отметили в ведомстве.

Ранее две женщины погибли из-за пожара в квартире на 9-м этаже жилого дома в районе Марьина Роща на северо-востоке Москвы. По факту гибели двух человек в Останкинском следственном отделе СУ по СВАО ГСУ СК РФ по Москве начали доследственную проверку.

До этого пожар на частной пилораме в поселке Куйтун был ликвидирован, в связи с большим материальным ущербом проводятся экспертизы и дознание. Информации о пострадавших не поступало.

Пожар произошел в доме в Чечерском проезде в Москве