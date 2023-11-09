Спасатели ликвидировали крупный пожар в поселке Иркутской области

Фото: МЧС России

Пожар на частной пилораме в поселке Куйтун был ликвидирован, в связи с большим материальным ущербом проводятся экспертизы и дознание. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Иркутской области.

"Ночью в четверг на частной пилораме на улице Фрунзе в поселке Куйтун произошел пожар на площади 1,6 тысячи квадратных метров. Возгорание началось в пристрое, где располагались станки для обработки древесины. Огонь быстро перекинулся на деревянный гараж и склад, которые все находились под общей крышей", – указано в сообщении.

Прибывшие пожарные сумели эвакуировать из гаража два автомобиля. Обошлось без пострадавших.

Спасатели ликвидировали пожар за несколько часов, на месте продолжают работать 3 единицы техники и 10 человек. Проверку причины пожара взяла на себя местная прокуратура.

Ранее пожар произошел в торговом центре в Улан-Удэ. Там на площади 10 квадратных метров загорелась крыша здания.

В результате возгорания кровля частично обрушилась. В тушении пожара принимали участие 73 человека и 22 единицы техники. Позже стало известно, что пожар локализовали на площади 22 тысячи "квадратов". Затем его полностью ликвидировали.



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