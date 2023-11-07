Пожар в ТЦ в Улан-Удэ локализован на площади около 22 тыс "квадратов"

Фото: МЧС России

Пожар в торговом центре в Улан-Удэ был локализован на площади 22 000 квадратных метров. Об этом сообщает МЧС России в телеграм-канале.

"В Бурятии огнеборцы МЧС России локализовали пожар. Площадь пожара – порядка 22 000 квадратных метров", – указано в сообщении.

В ведомстве добавили, что в тушении пожара принимают участие 126 человек и 32 единицы техники.

О пожаре в торговом центре в Улан-Удэ в Бурятии стало известно в ночь на 7 ноября. Кровля торгового центра загорелась на площади 10 000 квадратных метров.

Здание самостоятельно покинули 6 человек, никто не пострадал. Впоследствии у здания частично обрушилась крыша.

До этого пожар на площади 3,5 тысячи квадратных метров произошел на складе в поселке Степной Краснодарского края. В тушении возгорания были задействованы 45 специалистов и 14 единиц техники.

Здание загорелось на Ладожской улице в Москве