В Нальчике неизвестные устроили пожар в строящемся еврейском центре

Фото: телеграм-канал Baza

В строящемся здании еврейского центра в столице Кабардино-Балкарии произошел пожар. Об этом сообщил телеграм-канал "ЧП Кавказ".

Сообщается, что внутри строящегося культурного центра неизвестные люди подожгли покрышки. Огонь быстро перешел на здание. На одну из стен неизвестные нанесли надпись экстремистского характера. Площадь пожара составила 30 квадратных метров.

Ситуацию прокомментировал глава Кабардино-Балкарии Казбек Коков. В своем телеграм-канале он призвал жителей региона сохранять благоразумие и не поддаваться на провокации на фоне событий на Ближнем Востоке.

"Я призываю вас сохранять благоразумие, не поддаваться на провокации, не идти на поводу у тех, кто хочет внести смуту и раздор в нашу мирную жизнь", – заявил Коков.

Ранее глава Дагестана Сергей Меликов сообщил, что не стоит поддаваться провокациям на фоне обострения конфликта между Израилем и Палестиной.