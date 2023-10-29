Глава Дагестана призвал жителей не верить провокациям из-за ситуации в Газе

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Глава Дагестана Сергей Меликов сообщил, что не стоит поддаваться провокациям на фоне обострения конфликта между Израилем и Палестиной. В своем телеграм-канале он призвал пресекать попытки расколоть общество РФ.

"В это непростое для всех нас время происходящим пытаются воспользоваться те, кто наши чувства не разделяет, а лишь пытается извлечь выгоду – раскачать обстановку в нашей стране… Экстремистские ресурсы, администрируемые врагами России, далекими от Дагестана и уж тем более от ислама, распространили воинственные призывы", – объяснил он.

По словам главы республики, сотрудники регионального МВД и муниципальные власти исправили случившееся. Он попросил проявить терпение, не распространять недостоверные сведения и не принимать поспешных решений.

Ранее израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху объявил о начале второго этапа войны. Он предупредил, что все обстоятельства атаки ХАМАС на Израиль, произошедшей 7 октября, будут тщательно расследованы после завершения операции в секторе Газа.

Конфликт на Ближнем Востоке обострился 7 октября, когда сектор Газа выпустил тысячи ракет в сторону Израиля. В ответ на это армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи".

С начала эскалации конфликта со стороны Газы погибли более 8 тысяч человек и еще около 19 тысяч пострадали, со стороны Израиля – погибли более 1,4 тысячи человек и еще 5,4 тысячи пострадали.

Не менее 25 человек погибли при израильском обстреле на юге сектора Газа – СМИ