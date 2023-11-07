Крыша торгового центра загорелась в Улан-Удэ на площади 10 тысяч квадратных метров

Фото: МЧС России

Пожар начался в торговом центре в Улан-Удэ в Бурятии, на площади 10 000 квадратных метров загорелась крыша. Об этом сообщает пресс-служба МЧС России.

"В Улан-Удэ горит кровля торгового центра на площади 10 000 квадратных метров. Самостоятельно вышли на улицу 6 человек", – указано в сообщении.

В ведомстве сообщили, что, согласно предварительной информации, обошлось без пострадавших. Пожарно-спасательные подразделения работают на месте.

Ранее сообщалось о пожаре на нефтеперерабатывающем заводе в Кременчуге Полтавской области. По словам главы администрации региона Филиппа Пронина, предприятие не работает. В ликвидации возгорания участвовали все соответствующие службы.

До этого пожар вспыхнул на неиспользуемом нефтяном резервуаре под Усинском в республике Коми. Площадь возгорания составила 360 квадратных метров, пламя было локализовано силами МЧС России.

Здание загорелось на Ладожской улице в Москве