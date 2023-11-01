В Полтавской области сообщили о пожаре на нефтеперерабатывающем заводе

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Нефтеперерабатывающий завод загорелся в Кременчуге Полтавской области. О происшествии пишет ТАСС со ссылкой на соцсети главы администрации региона Филиппа Пронина.

"Возник пожар. Информация о разрушениях устанавливается. Предприятие не работает. Все соответствующие службы на месте", – уточнил он.

По словам Пронина, пожарным удалось ликвидировать возгорание.

Ранее СМИ писали о сигналах воздушной тревоги, которые звучали минувшей ночью в Полтавской области. Некоторые издания сообщали о взрывах.

До этого на Украине заявили об ударе по судоремонтному заводу в районе Одессы.

29 октября несколько взрывов прогремело в подконтрольном Украине городе Херсон. Незадолго до этого украинские СМИ также сообщали о взрывах в Хмельницкой области. По словам замглавы областной администрации Сергея Тюрина, в регионе работали системы противовоздушной обороны.



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