01 ноября, 09:58Происшествия
В Полтавской области сообщили о пожаре на нефтеперерабатывающем заводе
Фото: телеграм-канал Readovka
Нефтеперерабатывающий завод загорелся в Кременчуге Полтавской области. О происшествии пишет ТАСС со ссылкой на соцсети главы администрации региона Филиппа Пронина.
"Возник пожар. Информация о разрушениях устанавливается. Предприятие не работает. Все соответствующие службы на месте", – уточнил он.
По словам Пронина, пожарным удалось ликвидировать возгорание.
Ранее СМИ писали о сигналах воздушной тревоги, которые звучали минувшей ночью в Полтавской области. Некоторые издания сообщали о взрывах.
До этого на Украине заявили об ударе по судоремонтному заводу в районе Одессы.
29 октября несколько взрывов прогремело в подконтрольном Украине городе Херсон. Незадолго до этого украинские СМИ также сообщали о взрывах в Хмельницкой области. По словам замглавы областной администрации Сергея Тюрина, в регионе работали системы противовоздушной обороны.
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