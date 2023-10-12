Серия взрывов прогремела в Харькове на Украине

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Несколько взрывов произошло в Харькове на Украине. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на мэра города Игоря Терехова.

Он также сообщил, что уточняется информация о разрушениях в одном из районов на окраине Харькова.

Некоторые украинские издания также сообщают о мощных взрывах в Измаиле Одесской области. Подробности случившегося не приводятся.

На момент публикации сирены воздушной тревоги звучат в Одесской, Днепропетровской и Николаевской областях Украины.

Ранее сообщалось, что российские артиллеристы уничтожили украинский опорный пункт в Спорном и пункт управления беспилотниками в Первомайском в Донецкой Народной Республике.

До этого в Минобороны РФ рассказали, что российские силы с 29 сентября по 6 октября осуществили 14 ударов с помощью ракет высокой дальности и дронов по украинским военным объектам.