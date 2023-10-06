ВС РФ за неделю нанесли 14 ударов по украинским объектам военной инфраструктуры

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Российские силы с 29 сентября по 6 октября осуществили 14 ударов с помощью ракет высокой дальности и дронов по украинским военным объектам. Об этом рассказали в министерстве обороны РФ.

В Минобороны уточнили, что ВС РФ поразили склады боеприпасов, ракетно-артиллерийского вооружения и военно-технического имущества, а также производственные цеха заводов, осуществляющих выпуск оружия и военной техники. Еще российские силы разбили пункты размещения бойцов ВСУ, националистов и иностранных наемников.

В оборонном ведомстве добавили, что ВС РФ уничтожили мастерскую крупноузловой сборки ударных и разведывательных беспилотников Punisher и "Фурия", склады хранения реактивных снарядов HIMARS, крылатых ракет Storm Shadow и Scalp. Также были ликвидированы компоненты изготовления взрывчатых веществ для выпуска боеприпасов.

Кроме того, продолжили в министерстве, российские войска поразили четыре склада боеприпасов украинской армии в районах населенных пунктов Волчанск, Купянск и Липцы Харьковской области.

Вместе с этим в Минобороны рассказали, что морская авиация Черноморского флота 4 октября ликвидировала два плавсредства и 13 украинских диверсантов при попытке высадки на побережье Крыма. В этот же день ВКС РФ пресекли попытку проникновения диверсантов ВСУ на территорию полуострова.

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