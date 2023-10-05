МО РФ сообщило об уничтожении склада с оружием ВСУ в Кировоградской области

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Вооруженные силы РФ ликвидировали склад боеприпасов и вооружения украинских военнослужащих в Кировоградской области. Об этом заявили в телеграм-канале Минобороны РФ.

"В районе населенного пункта Богдановка Кировоградской области уничтожен склад боеприпасов и вооружения ВСУ", – сказано в сводке ведомства.

Ранее в Минобороны РФ сообщили, что российская сторона уничтожила в Днепропетровской области склады Воздушных сил Украины. Объекты находились на аэродроме Долгинцево, уточнили в ведомстве.

Российские военные уничтожили бронетехнику ВСУ на артемовском направлении