05 октября, 14:40Политика
МО РФ сообщило об уничтожении склада с оружием ВСУ в Кировоградской области
Фото: телеграм-канал "Минобороны России"
Вооруженные силы РФ ликвидировали склад боеприпасов и вооружения украинских военнослужащих в Кировоградской области. Об этом заявили в телеграм-канале Минобороны РФ.
"В районе населенного пункта Богдановка Кировоградской области уничтожен склад боеприпасов и вооружения ВСУ", – сказано в сводке ведомства.
Ранее в Минобороны РФ сообщили, что российская сторона уничтожила в Днепропетровской области склады Воздушных сил Украины. Объекты находились на аэродроме Долгинцево, уточнили в ведомстве.
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