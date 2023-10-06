Силы Черноморского флота отразили атаку двух безэкипажных катеров в Севастополе

Фото: Министерство обороны Российской Федерации

В Севастополе силы Черноморского флота отражают атаки безэкипажных морских катеров. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев в своем телеграм-канале.

"Громкие звуки в районе Северного мола – это расчеты ППДО (противоподводно-диверсионного обеспечения. – Прим. ред.) Черноморского флота", – написал он.

Развожаев уточнил, что согласно предварительной информации, российский флот отражает атаку двух беспилотных морских катеров.

Ранее Черноморский флот обнаружил и уничтожил безэкипажный украинский катер в северо-западной части Черного моря 5 октября.

До этого стало известно, что бойцы Воздушно-космических сил (ВКС) РФ не позволили десантной группе Украины попасть на территорию Крыма. Украинских боевиков удалось выявить с помощью работы авиации ВКС РФ в северо-западной части Черного моря.

Уточнялось, что группа десантников ВСУ следовала в сторону мыса Тарханкут на быстроходном военном катере и трех гидроциклах.

При этом один из участников диверсионной группы ВСУ, которая попыталась попасть в Крым, был взят в плен. В ходе его опроса выяснилось, что целью группы являлась фото- и видеосъемка участников ДРГ на фоне украинского флага на территории полуострова.

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