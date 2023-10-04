ФСБ взяла в плен участника украинской ДРГ, пытавшейся проникнуть в Крым

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Один из участников диверсионной группы ВСУ, которая попыталась в ночь на 4 октября попасть в Крым на быстроходном катере и трех гидроциклах, был взят в плен. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на Центр общественных связей ФСБ России.

Попытку проникновения в республику пресекли сотрудники Пограничного управления ФСБ по Крыму, подразделения Черноморского флота ВМФ России и управления Росгвардии по региону. По данным силовиков, украинская ДРГ действовала по указу Главного управления разведки Минобороны Украины. Один диверсант был взят в плен.

"В ходе его опроса установлено, что целью группы являлась фото- и видеосъемка участников ДРГ на фоне украинского флага на территории Республики Крым", – говорится в сообщении.

ФСБ также показала кадры с места задержания, на которых виден гидроцикл с автоматами и боекомплектом на борту. Задержанным диверсантом оказался Александр Любас 1977 года рождения.

"Цель высадки – поставить прапор, сказать, что вот Главное управление разведки зашло в Крым. (Выдвигались. – Прим. ред.) из Одесской области, село Вилково, с Дуная", – рассказал Любас.

Он уточнил, что в общей сложности их было 16 человек. По его словам, диверсанты передвигались на гидроциклах и катере.

Ранее стало известно, что бойцы Воздушно-космических сил (ВКС) РФ не позволили десантной группе Украины попасть на территорию Крыма. Украинских боевиков удалось выявить с помощью работы авиации ВКС РФ в северо-западной части Черного моря.

Уточнялось, что группа десантников ВСУ следовала в сторону мыса Тарханкут на быстроходном военном катере и трех гидроциклах.

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