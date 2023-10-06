Песков заявил, что ВС РФ не наносят удары по гражданским объектам на Украине

Фото: kremlin.ru

Вооруженные силы (ВС) России не совершают ударов по объектам гражданской инфраструктуры на Украине. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

До этого в СМИ распространились сообщения о якобы нанесенном ракетном ударе по населенному пункту Гроза в Харьковской области. В материалах говорилось о гибели мирных жителей.

"Мы по-прежнему повторяем: российские военные не наносят ударов по гражданским целям", – заявил представитель Кремля.

По словам Пескова, российская армия наносит удары только объектам военной инфраструктуры, местам скопления войск и представителей военного руководства.

Ранее мэр Харькова Игорь Терехов сообщил о взрывах. По его информации, удары наносились по центральной части города. До этого в городе объявили воздушную тревогу.

