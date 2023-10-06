ВС РФ нанесли поражение бригаде спецназа "Азов" на краснолиманском направлении – МО РФ

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Войска группировки "Центр" нанесли удар артиллерией и авиацией по штурмовикам ВСУ и спецназу "Азова" (группировка признана террористической организацией и запрещена в РФ) на краснолиманском направлении. Об этом сообщил начальник пресс-центра группировки Александр Савчук.

"На краснолиманском направлении в районе Ямполовского участка и Серебрянского лесничества действиями подразделений группировки войск "Центр", огнем артиллерии и ударами авиации нанесено огневое поражение по штурмовым группам 21-й механизированной бригады ВСУ и 12-й бригады специального назначения "Азов", – приводит его слова ТАСС.

Савчук сообщил, что потери противника на этом направлении составили более 40 военнослужащих.

Он также рассказал, что бомбардировочная авиация нанесла удар по четырем командно-наблюдательным пунктам украинских войск в районе Серебрянки. Кроме того, средства ПВО сбили три БПЛА ВСУ около Кременной в Луганской Народной Республике.

Ранее подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко рассказал, что бойцы националистического подразделения "Азов" расстреляли троих украинских военнослужащих под Кременной. По данным его источников, "азовцы" сбросили тела убитых в реку.

Турция ранее вернула Украине пять командиров нацбатальона "Азов". В августе они вновь начали участвовать в боевых действиях на территории страны.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя подобное обстоятельство, заявил, что таким образом Анкара и Киев нарушили договоренности.



Военные РФ уничтожили опорный пункт ВСУ на краснолиманском направлении