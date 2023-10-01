Войска РФ уничтожили в зоне СВО 50 украинских военных, в том числе боевиков "Азова"

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Российская группировка войск "Центр" уничтожила 50 военных ВСУ, в том числе боевиков националистической бригады "Азов" (запрещенная в России террористическая и экстремистская организация), на краснолиманском направлении. Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на начальника пресс-центра группировки Александра Савчука.

Кроме того, подразделения ВС РФ при поддержке артиллерии и авиации уничтожили боевую бронированную машину и пикап украинских войск, а средства противовоздушной обороны сбили беспилотник "Лелека-100".

Савчук добавил, что тактическая авиационная группа нанесла удары по пункту временной дислокации и командно-наблюдательному пункту противника в районе населенного пункта Торское.

Ранее в Минобороны РФ сообщили, что российские военные ликвидировали пункт погрузки отдельной бригады морской пехоты украинской армии в Николаевской области. Определить место погрузки Вооруженным силам РФ удалось путем использования средств разведки.

До этого в военном ведомстве рассказали, что на запорожском направлении войска РФ уничтожили американскую буксируемую гаубицу M119, британскую артиллерийскую установку FH70, две гаубицы Д-30 и одно орудие "Мста-Б" ВСУ.

Российская артиллерия уничтожила еще несколько укрепленный замаскированных позиций ВСУ