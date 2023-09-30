В Харьковской области заявили об уничтожении 90% ПВО ВСУ в первые дни СВО

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Порядка 90% систем противовоздушной обороны (ПВО) украинской армии было уничтожено в Харьковской области в первые дни спецоперации. Об этом в интервью украинскому изданию сообщил начальник харьковского гарнизона Сергей Мельник.

"90% украинской ПВО в Харьковской области было уничтожено в первые дни", – приводит его слова РИА Новости.

Мельник обратил внимание, что российская армия знала расположение и схемы всех командных пунктов ПВО, которые были возведены еще во времена СССР. Первые удары, по его словам, наносились именно по этим объектам.

До этого стало известно, что Вооруженные силы (ВС) РФ в ходе спецоперации на Украине ликвидировали пункт управления "Иностранного легиона". Удары осуществлялись крылатыми ракетами и беспилотными летательными аппаратами (БПЛА).



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