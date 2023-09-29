ВС РФ уничтожили пункт управления "Иностранного легиона"

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Российские силы с 24 по 29 сентября осуществили девять ударов крылатыми ракетами и беспилотниками по ВСУ, в том числе разрушив пункт управления "Иностранного легиона". Об этом сообщили в Минобороны РФ.

"Поражались склады боеприпасов, военно-технического имущества ВСУ, места подготовки диверсантов, а также пункты размещения украинских военнослужащих и иностранных наемников", – заявили в министерстве.

По данным ведомства, ВС РФ удалось ликвидировать пункт управления формирования "Иностранный легион", два крупных арсенала с вооружением и боеприпасами. Кроме того, бойцы российской стороны благодаря этому нарушили поставки оружия западного производства, в том числе материально-техническое обеспечение ВСУ, которые действовали на донецком и запорожском направлениях.

Утром 29 сентября стало известно, что бойцы ВС РФ отразили шесть атак украинских войск на лисичанском, авдеевском и артемовском направлениях. По словам начальника пресс-центра группировки "Юг" Георгия Минесашвили, авиация РФ разрушила пункты временной дислокации противника, а также скопления вооружения и техники ВСУ на территории Авдеевки, Северска, Дзержинского и Федоровки.

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