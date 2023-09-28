Эксперт заявил, что Запад винит украинцев в провале наступления

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На Западе считают, что в провале контрнаступления ВСУ виноваты либо сами украинцы, либо Европа, рассказал военный эксперт Константин Сивков. Его слова приводит радиостанция "Комсомольская правда".

"Ведь бюджет, который был выделен в виде техники и людей, огромен, сопоставим с годовым военным бюджетом Китая. И если у них ничего не получилось, должен быть назначен виновный", – объяснил он.

Сивков отметил, что в данной ситуации Запад может обвинить либо Европу в том, что она передала Киеву плохую технику, либо украинцев в том, что они не могут добиться успехов даже с хорошим вооружением.

Ранее киевский политолог Вадим Карасев заявлял, что ВСУ экономят свои силы из-за бессмысленности контрнаступления. По его словам, подобные операции должны давать определенные результаты в течение месяца, а если этого не происходит, то не стоит ждать от них каких-либо достижений в дальнейшем.

До этого президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что наступление украинских войск не завершится счастливым концом, поскольку армия потеряла много людей.



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