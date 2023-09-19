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Виноватых в провале контрнаступления ищут на Украине. Об этом сообщает радио КП со ссылкой на военного эксперта Владислава Шурыгина.

По его словам, "неизбежны чистки", потому что кто-то должен "конкретно" ответить за произошедшее. Он уточнил, что необходимы фигуры и имена, которые "можно скормить общественному мнению".

"Имена известных Украине чиновников, на которых можно спихнуть ответственность за неудачи этого лета и начала осени", – добавил эксперт.

Ранее украинский лидер Владимир Зеленский поделился, что контрнаступление украинских войск не завершится счастливым концом, потому что армия потеряла много людей. Руководитель ГУР министерства обороны Украины Кирилл Буданов заявлял, что ВСУ планируют продолжить контрнаступление зимой. Он отметил его медленное проведение.

Председатель КНШ Вооруженных сил США Марк Милли также сказал, что украинские военные не смогут достичь успеха в рамках контрнаступления за короткий срок, на это необходимо больше времени. В Белом доме, в свою очередь, сообщили о прогрессе в контрнаступлении ВСУ.

Киевскому режиму дали до 45 дней на выполнение задач контрнаступления