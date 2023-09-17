Украина не сможет быстро достигнуть успехов в контрнаступлении – глава КНШ ВС США

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Вооруженные силы Украины (ВСУ) не смогут достичь успеха в рамках контрнаступления за короткий срок, заявил председатель Комитета начальников штабов (КНШ) Вооруженных сил США Марк Милли. Об этом сообщает CNN.

"Это займет значительное количество времени", – сказал эксперт.

Отмечается, что Милли не стал давать никаких прогнозов относительно времени, которое необходимо властям Украины для достижения целей, поставленных ими при проведении контрнаступления.

Ранее киевский политолог Вадим Карасев заявлял, что ВСУ экономят свои силы из-за бессмысленности контрнаступления. По его словам, подобные операции должны давать определенные результаты в течение месяца, а если этого не происходит, то не стоит ждать от них каких-либо достижений в дальнейшем.

В сентябре президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что наступление украинских войск не завершится счастливым концом, поскольку армия потеряла много людей.

Позже руководитель Главного управления разведки (ГУР) министерства обороны Украины Кирилл Буданов отмечал, что ВСУ планируют продолжить контрнаступление зимой. Он также добавил, что в данный момент операция продвигается достаточно медленно.



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