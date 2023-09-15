Политолог заявил, что ВСУ экономят свои силы из-за бессмысленности контрнаступления

Фото: AP Photo/Evgeniy Maloletka

Вооруженные силы Украины (ВСУ) завершили стратегическое контрнаступление, они не смогли добиться результатов за определенные сроки, заявил киевский политолог Вадим Карасев в интервью YouTube-каналу Politeka.

"Сегодня мы уже контрнаступаем экономно, в затухающем режиме, потому что это бессмысленно. Такие контрнаступления, такие операции наземные, в общевойсковом формате, они должны за месяц давать результат", – объяснил эксперт.

Карасев добавил, что если контрнаступление и подобные операции не дают никакого результата в течение одного месяца, то не стоит ждать от них каких-либо достижений в дальнейшем.

"Потому (контрнаступление. – Прим. ред.) проводится в режиме уже тактического – не оперативно-стратегического контрнаступления, а чисто тактически", – заключил он.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что наступление украинских войск не завершится счастливым концом, поскольку армия потеряла много людей.

Позже руководитель Главного управления разведки (ГУР) министерства обороны Украины Кирилл Буданов сообщал, что ВСУ планируют продолжить контрнаступление зимой. Он отметил, что в данный момент операция продвигается достаточно медленно.

До этого экс-депутат Украины Илья Кива заявлял, что Зеленский готов объявить войну России, чтобы ввести в стране всеобщую мобилизацию в конце осени.



Путин заявил об отсутствии результатов украинского наступления