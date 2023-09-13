В Киеве сообщили о готовности Зеленского объявить войну России

Фото: Ukrainian Presidential Press Office via AP

Украинский президент Владимир Зеленский готов объявить войну России, чтобы ввести в стране всеобщую мобилизацию в конце осени. Об этом сообщает "Газета.ру" со ссылкой на телеграм-канал экс-депутата Украины Ильи Кивы.

"Формально у Зеленского основания на это есть и все к этому шагу уже готово. Крыса, загнанная в угол, будет кусать", – рассказал он.

Кива добавил, что такое решение позволит Зеленскому не проводить выборы на Украине, а также это поможет вернуть интерес западных стран к конфликту.

Экс-депутат Украины отметил, что благодаря этому украинский президент сможет еще и убедить другие страны в необходимости продолжения участия в конфликте, несмотря на риск развития третьей мировой войны.

Ранее Маск распорядился ограничить работу спутникового интернета Starlink рядом с Крымом и таким образом сорвал украинскую атаку на ВМФ РФ. Информация об этом приводится в биографии бизнесмена, которую составил Уолтер Айзексон.

Впоследствии владелец Starlink опроверг это сообщение, заявив, что на самом деле система не была активирована, но ее просили включить.

Также Маск заявлял, что ограничил использование Starlink для Киева, так как хотел помочь людям.

Путин заявил, что цель России – положить конец развязанной Западом войне на Украине